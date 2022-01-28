Haziran ayında İtalya'da düzenlenmesi planlanan Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Görme Engelli Milli Futbol Takımı, Toroslar ilçesindeki sentetik futbol sahasında kampa girdi. Teknik direktör Niyazi Metin'in yönetimindeki 21 kişilik takım, 4 antrenör eşliğinde soğuk havaya rağmen günde çift idman yapıyor.

İngiltere'de 2015 yılında düzenlenen finallerden şampiyonluk elde ederek 2016'daki Rio Olimpiyatları'na doğrudan katılmaya hak kazanan Görme Engelli Milli Futbol Takımı, aynı başarıyı İtalya'da yakalayarak Paris'teki 2024 Paralimpik Oyunları'na doğrudan katılma vizesi almayı hedefliyor.

Kaleci Antrenörü İsmail Koç, Ankara'daki turnuvada kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm dikkatlerini Avrupa Şampiyonası'na verdiklerini kaydetti. Mersin'deki hazırlık çalışmalarının aynı zamanda milli takımın seçme kampı da olduğunu aktaran Koç, İtalya'daki şampiyonaya kadar en az 7 kamp daha yapacaklarını vurguladı. (DHA)