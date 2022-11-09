IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. 37 ülkenin yarıştığı Dünya Şampiyonası'nın birinci gününde, Döndü Yeşilyurt J1 -57 kiloda dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Zeynep Çelik J2 - 57 kiloda dünya şampiyonu olurken, Ecem Taşın Çavdar J1 -48 kiloda dünya 2’ncisi olarak gümüş madalya kazandı. Abdurrahim Özalp ise J1 60 kiloda dünya 2’ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde Esmer Taşkın J1-70 kiloda dünya şampiyonu, Raziye Uluçam J2 -70 kiloda gümüş madalya kazandı. Nazan Akın Güneş J1 +70 kiloda bronz madalya alırken, Onur Taştan J1 +90 kiloda bronz madalya, İbrahim Bölükbaşı ise J2 +90 kiloda bronz madalya kazandı.

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANI YILDIRIM: HEDEF PARİS’TE 9-10 MADALYA

Kazanılan 9 madalya ile şampiyonanın en başarılı ülkesi olduğumuzu hatırlatan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 2000 yılında federasyonumuzun kuruluşundan bu yana dünya şampiyonalarında paralimpik branşlarda alınan toplam madalya sayısından 2 kat daha fazla madalya kazandık. İnşallah 2024 Paris’te de Judo branşında en az 10-12 kota ve 9-10 madalya ile ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi. (DHA)