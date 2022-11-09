Görme Engelli Judo Milli Takımı'ndan tarihi başarı
Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de 6-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası’nda Görme Engelli Milli Judocular, tarihi bir başarıya imza attı. Ukrayna, İran, Brezilya ve Fransa gibi ülkeleri geride bırakmayı başaran milliler, Türkiye'yi zirveye taşıdı.
IBSA Para Judo Dünya Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. 37 ülkenin yarıştığı Dünya Şampiyonası'nın birinci gününde, Döndü Yeşilyurt J1 -57 kiloda dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Zeynep Çelik J2 - 57 kiloda dünya şampiyonu olurken, Ecem Taşın Çavdar J1 -48 kiloda dünya 2’ncisi olarak gümüş madalya kazandı. Abdurrahim Özalp ise J1 60 kiloda dünya 2’ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde Esmer Taşkın J1-70 kiloda dünya şampiyonu, Raziye Uluçam J2 -70 kiloda gümüş madalya kazandı. Nazan Akın Güneş J1 +70 kiloda bronz madalya alırken, Onur Taştan J1 +90 kiloda bronz madalya, İbrahim Bölükbaşı ise J2 +90 kiloda bronz madalya kazandı.
TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANI YILDIRIM: HEDEF PARİS’TE 9-10 MADALYA
Kazanılan 9 madalya ile şampiyonanın en başarılı ülkesi olduğumuzu hatırlatan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 2000 yılında federasyonumuzun kuruluşundan bu yana dünya şampiyonalarında paralimpik branşlarda alınan toplam madalya sayısından 2 kat daha fazla madalya kazandık. İnşallah 2024 Paris’te de Judo branşında en az 10-12 kota ve 9-10 madalya ile ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi. (DHA)