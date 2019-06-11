Görme Engelli Futbol Milli Takımı, Ankara’da kampa girdi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yenimahalle Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen kamp, 20 Haziran Perşembe günü sona erecek.
Kamp sonrası, ay-yıldızlı ekip 20-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Uluslarası Ankara Kupası’na katılacak. Milliler, turnuvada Japonya, Romanya ve İspanya ile karşılaşacak.
Milli takım kampında yer alan futbolcular şunlar:
Emrah Öcal, Kahraman Gurbetoğlu, Ömer Mercan, İbrahim Üzüm, Ramazan Kunduz, Ercan Bayraktar, Muhammed Ali Öktem, Oğuzhan Yokuş, Volkan Demir, Ertuğrul Demirel, Abdullah Sümer, Semih Deniz, Mehmet Dinçer, Ali Aktaş, Reşat Aykut Akyön, Hüseyin Saygılı, Doruk Gökmen Erkmen.
AA