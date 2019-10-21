Görkemli düğün

Gigii's markasının kurucusu Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik, önceki akşam Four Seasons'ta muhteşem bir düğünle evlendi. Nikahı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kıydı. Gelinin şahitliğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve iş insanı Cemal Kalyoncu yaparken, damadın şahitliğini ise İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Murat Genç, Ankara Milletvekili Servet Ünsal ve İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç üstlendi. Düğün törenine Revna-Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Ahmet Güneştekin, Reyhan-Cemal Kalyoncu, Alara Koçibey, Burak-Hatice Şendil Sağyaşar, Volkan Babacan-Hilal Özdemir, Selda- Mehmet Topal, Pınar-Tarkan Tevetoğlu, Çağla Şıkel, Aleyna Tilki ve Zehra Çilingiroğlu'nun da aralarında bulunduğu iş, spor, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı. Gelin Gülnur Güneş, törende kendi tasarladığı 3 farklı gelinlik giydi.

Tarkan sürpriz yaptı

Ebru Gündeş’in sahne aldığı gecede, Tarkan da konuklar arasındaydı. Tarkan’ı sahneye davet eden Gündeş, Megastar’ın sahneye çıkması üzerine şaşkınlığını "Normalde böyle bir durumda sahneye çıkmaz, çünkü ne prova var, ne de kendi orkestrası, demek ki Gülnur'u çok seviyormuş" sözleriyle ifade etti.