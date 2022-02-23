Akyazı Yavuz Selim Stadı'nda oynanan 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçında görevli basın mensupları, stada çok sayıda taraftarın alınması ve meydana gelen kargaşa nedeniyle müsabakaya alınmadı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi ise yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akyazı Yavuz Selim Stadı'nda oynanan 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor maçında görevli basın mensupları stadyuma girememişlerdir. Karşılaşma öncesi akreditasyon işlemleri uygun şekilde yapılmıştır. Buna rağmen stadyum girişindeki güvenlik görevlileri ve yetkililerin iletişime kapalı olması nedeniyle birçok gazeteci maçı takip edememiş, bu anlaşılmaz uygulama nedeniyle karşılaşmanın detaylarının kamuoyuna aktarılması konusunda sıkıntılar yaşanmıştır. Basın mensuplarına karşı yapılan ve başka statlarda bugüne kadar rastlamadığımız bu davranışa çok üzüldüğümüzü belirterek takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" denildi.

İHA