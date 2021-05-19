Beşiktaş'ın teknik direktörlerinden olan ve Sergen Yalçın'ın da hocalığını yapan Gordon Milne, Siyah-Beyazlı takımın şampiyonluğunu değerlendirdi... Yayıncı kuruluşa demeç veren 85 yaşındaki İngiliz futbol adamı şunları söyledi: "Sanırım duygusal bir an. Hem Sergen Yalçın hem de Beşiktaş için birçok nedenden dolayı duygusal. Bu yıl oldukça zordu. Herkes pandemiyle mücadele etti. Sergen Yalçın ile olan ilişkim, Beşiktaş'ta geçirdiğim zamanlar dolayısıyla özeldir. Onun gibi bir zamanlar genç bir öğrencimin, onun gibi iyi bir futbolcunun kalbini ve ruhunu Beşiktaş'a vermesi çok önemliydi. Sergen'in olgunlaştığını ve büyüdüğünü gördüm. Sergen Yalçın ile gurur duyuyorum. Başarısından dolayı mutlu oldum."

'Peri masalı...'

"Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta oynadı. Leicester'ın oyuncusu ve Leicester benim eski takımlarımdan. Onlar da hafta sonu FA Cup'ı kazandı. Bu bir peri masalı oldu. Beşiktaş'ta başarıda pay sahibi olan herkesle gurur duyuyorum. Sergen Yalçın'ın ve öğrencilerinin çok fazla böyle deneyimi olmayabilir, taraftarlar da yoktu ama harika bir deneyim yaşadılar, olgunlaştılar. Ne kadar mutlu olduklarını görebiliyorsunuz. Bunu başardıkları için bu dramatik şampiyonluğu yaşadıkları için mutlu olduklarını görüyorum. Umarım uzun yıllar Beşiktaş'ta kalır ve sayısız başarı yakalar."

'Sıra dışı koşullar'

"Beşiktaş'ta şampiyon olduğumuz takım, Sergen Yalçın'ın başarısıyla gurur duyuyordur. 1992-1993 sezonunda şampiyonluğu averajla Galatasaray'a kaptırdık. Böyle bir şampiyonluk kaybetmek hayal kırıklığı. Sanırım Sergen Yalçın gibi genç bir teknik adam için daha da zor olmuş olmalı. Taraftar yok, atmosfer aynı değil. Fenerbahçe transferleri için çok para harcadı. Beşiktaş'ın finansal problemleri vardı, kiralık oyuncu aldılar. Bunları bir araya getirip bir birliktelik oluşturmak kolay değil. İşte bu yüzden onları tebrik etmeliyiz. Sıra dışı koşullar altında şampiyon olundu."