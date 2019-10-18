Galatasaray'ın eski futbolcularından Goran Pandev, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'a övgüler yağdırdı. Genoa'da forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesi Kuzey Makedonya'nın EURO 2020 elemelerinde Slovenya'yı 2-1 yendiği maçta iki kez fileleri havalandıran 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için şunları söyledi:

"Eljif, hem güçlü bir futbolcu hem de harika bir kişilik. Bunu hem Napoli'de hem de milli takımda gösterdi. Kendisinin Makedonya'nın lideri olduğu açık. Hep kazanmak ve harika şeyler başarmak isteyen bir gençten bahsediyoruz. O, Napoli'yle anlaşarak çok iyi bir iş yaptı. Takımında çok mutlu ve kısa sürede önemli başarılar kazanmayı umuyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler