Goran Pandev: 'Napoli, Eljif Elmas için ideal takım'

Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Makedon futbolcu Goran Pandev, İtalyan basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Eljif Elmas'ın Napoli'ye olası transferini değerlendirdi. Genoa'da forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Sky Sport İtalya mikrofonlarına yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"Napoli'nin Eljif'i transfer etmesi müthiş bir anlaşma olur. Zira Eljif, Avrupa'nın en büyük genç yetenekleri arasında. Onunla konuştuğumda bana özel bir şey söylemedi ama İtalya'da oynamaktan mutlu olacağını belirtti. Orta sahanın her yerinde oynayabilen, bir gözü hep kalede olan ve hatta 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu transfer Napoli kadrosuna önemli bir değer katacaktır. Aynı şekilde Eljif'in de ideal takımını bulduğuna inanıyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler