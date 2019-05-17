Galatasaray'ın eski futbolcularından Goran Pandev, ülkesi Makedonya'da yayım yapan Sport Media adlı internet sitesine verdiği röportajda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Hâlen Serie A ekiplerinden Genoa'da top koşturan Makedon oyuncu, vatandaşı için İtalyan devi Inter'den kendisine telefon geldiğini belirtti.

"Inter Başkanı Giuseppe Marotta bir gün beni aradı ve Eljif Elmas hakkında bilgi istedi. Ben de kendisine aracı oldum." diyen Pandev, "İki taraf arasında görüşmeler yoğun bir şekilde sürüyor. Şahsen Eljif'i Inter forması giyerken izlemek isterim." ifadelerini kullandı.

Milano ekibinin 19 yaşındaki orta saha saha oyuncusu için doğru tercih olacağını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Muhtemelen takımın başına geçecek olan Antonio Conte, 3-5-2 sistemini tercih ediyor ve Eljif de bu sistemde en iyi performansını sergiliyor. Ancak bildiğim kadarıyla ona pek çok büyük kulübün ilgisi var. Ben buradaki işimi yaptım. Inter'in teklifini kabul edip etmemek ailesi ve kendisine kalmış bir şey." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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