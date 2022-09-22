Goran Pandev, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Makedon futbolunun efsane ismi Goran Pandev, 39 yaşında kariyerine son noktayı koyduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile futbolu bırakma kararını duyuran Pandev, "Geriye baktığımda yaşananlar bana gerçek gelmiyor! İnanılmaz bir mücadeleydi. Bana öğrettikleri için tüm teknik direktörlerime, destekleri için tüm taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kariyerinde Inter, Napoli, Lazio gibi Avrupa ekiplerinin formasını giyen Pandev, en son Parma'da mücadele ediyordu.

Galatasaray dönemi

2014-2015 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Pandev, Sarı-Kırmızılı forma ile 17 maçta 7 gol ve 2 asistlik performansa imza atmıştı.

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