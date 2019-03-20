Google, 'oyunculuğun geleceği' olabilecek yeni dijital oyun platformu Stadia'yı tanıttı.Stadia, evlerdeki masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, televizyon ve telefon ekranından yüksek çözünürlüklü ve hızlı oyun keyfi vadediyor.Hem de oyun indirme ya da güncelleme derdi olmadan.

Peki Stadia hakkında bilinenler neler?

Teknoloji devi Google, Project Stream adıyla indirmeden oyun oynamayı sağlayan bir proje üzerinde çalışıyordu.2018'de tarayıcısı Chrome üzerinden Project Stream'i test etmeye başlayan şirket, nihayetinde Stadia'yı geliştirdi.

Stadia'nın sloganı, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna". Yani oyuncular internet sağlayıcılarından, istedikleri cihazı kullanarak oyun keyfini deneyimleyebiliyor. Ayrı yüksek performanslı oyun bilgisayarları ya da oyun konsolları gibi donanımlara para vermelerine de gerek kalmıyor. Çünkü oyunları çalıştıran aslında Google'ın yüksek performanslı sunucuları oluyor.

Google, tanıtım toplantısında yeni oyun kumandasını da tanıttı.

Stadia ile uyumlu bu kumanda ilk bakışta klasik bir konsol kumandasını andırsa da, bir tuşla oyunu YouTube video platformunda paylaşmayı sağlıyor.

Kablosuz bağlantı ile çalışan kumanda, Google Asistan'a da erişim sağlıyor.

Bir kullanıcı, YouTube'dan yayınını izlediği bir oyunun içinde kendisini bulabiliyor. Saniyeler içinde pasif bir izleyici olmaktan çıkıp, oyuna giriyor. Kumandanın bir tuşuyla da oyunu yayınlayabiliyor.

Stadia, bulut (cloud) servis gücü ile, dev bir sunucu üzerinden çalışıyor. Yani bilgisayara oyun indirme ya da mağazaya gidip oyun satın almaya gerek kalmıyor.

Fiyatı açıklanmadı

Google Stadia'nın fiyatını açıklamadı. Tahminlere göre ürün, üyelik üzerinden hizmet verecek. Stadia, bu özelliğle "oyun dünyasının Netflix'i" sıfatını kazanmaya bir adım daha yaklaşıyor.

Bu yılın sonlarına doğru ürünün, ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa'nın büyük bir bölümünde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

BBC