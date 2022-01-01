Doodle tasarımları ile adından söz ettirmeye devam eden Google, 2021'in son gününde ana sayfasını güncelledi. Yeni yıl heyecanını ana sayfasına taşıyan Google, en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle'ı bu kez yılbaşı için yaptı. Google, ilgili tasarıma tıklayan kullanıcılarının ekranlarına konfetiler yağdırıyor. Google'ın 2022 yerine 2021 yazması ise sosyal medyada merak konusu oldu. Birçok kullanıcı bunun bir hata olduğunu düşünse de Google tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.









Yılbaşı nedir, neden kutlanır? Yeni yıl nasıl ortaya çıktı?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır. Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

Doodle nedir? Doodle ne demek?

Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry ve Sergey'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu. Google kelimesindeki ikinci "o" harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin "şirket dışında" olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri doğmuş oldu.

İki yıl sonra 2000'de, Larry ve Sergey o zamanki web yöneticisi ve aynı zamanda stajyer olan Dennis Hwang'dan Bastille Günü için bir doodle yapmasını istediler. Kullanıcılarımız bunu o kadar çok beğendi ki, Dennis, Google'da doodle'lardan sorumlu kişi olarak atandı ve doodle'lar Google'ın ana sayfasında gittikçe daha düzenli bir şekilde görülmeye başladı. Başlarda, doodle'lar çoğunlukla herkesin bildiği özel günleri kutluyordu; şimdiyse, John James Audubon'un doğum gününden, Dondurmalı Sundae'nin keşif yıldönümüne kadar çok çeşitli etkinlik ve yıl dönümü öne çıkarılıyor.

Zamanla ABD'de ve diğer ülkelerde doodle'lara olan talep arttı. Bugün, doodle'ları oluşturmak artık yetenekli çizerlerin (bunlara doodle'cılar diyoruz) ve mühendislerin sorumluluğundadır. Onlar doodle oluşturmayı, Google'ın ana sayfasını canlandırmak ve tüm dünyadan Google kullanıcılarını gülümsetmek için yaptıkları bir grup çalışması olarak görüyorlar.

Doodle'ları kim tasarlıyor?

Gördüğünüz her bir doodle'ın arkasında, çizerlerden (onlara doodle'cılar diyoruz) ve mühendislerden oluşan bir ekip var.

Google, bunca yıldır kaç doodle yaptı?

Google'ın Doodle ekibi, dünyanın her yerinden ana sayfaları için 4.000'den fazla doodle oluşturdu.