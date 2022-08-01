Google’dan oyun platformu Stadia hakkında açıklama

Google’ın bulut tabanlı oyun platformu Stadia, oyun severlere konsol ve bilgisayarlar dışında üçüncü bir seçenek daha sunuyor. Popüler oyun platformu hakkında ise son dönemde kapanacağına dair iddialar yapılıyordu. Ancak Google yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı.

Stadia hizmetinin kapanmayacağını kesin bir dille söyleyen Google, gelecek dönemde platformda yeni oyunlar sunacağının da müjdesini verdi. Bu açıklama ile birlikte oyun severler de rahat bir nefes almış oldu. Google bu yılın başlarında Stadia platformuna 100’den fazla yeni oyun getireceğini de belirtmişti.

Google’ın Stadia platformunun kapanacağına dair yapılan iddialara karşı yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Stadia kapanmıyor. Platforma ve Stadia Pro’ya her zaman daha fazla harika oyun getirmek için çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. Başka sorularınız varsa bize bildirebilirsiniz."

Google yaptığı açıklamanın yanı sıra Wavetale oyununun ekstra bir ücret ödemeye gerek duymadan önümüzdeki günlerde Stadia Pro‘ya geleceğini doğruladı. Kapanma iddialarını kesin bir dil ile yalanlayan şirket, yakın zamanda daha fazla oyunu platforma getirerek elini güçlendirmek istiyor.

2019 yılında Google tarafından tanıtılan oyun platfomunun, geçen 3 senenin ardından beklendiği seviyeye çıkamadığı konuşuluyor. Platformun rakipleri arasında, Sony PlayStation Now, Nvidia GeForce Now ve Microsoft Xbox Project xCloud hizmetleri yer alıyor.

Kaynak: shiftdelete