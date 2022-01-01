2022 yılına girmemizle beraber Google, en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle'ı bu kez yılbaşı için yaptı, yeni yıl heyecanını ana sayfasına taşıdı. Bir önceki gün 2021 Yılbaşı' tasarımına yer vererek gündem olan dev arama motoru, bu kez 2022 tasarımına yer verdi. Kullanıcılar yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'la ilgili yapılan aramalarda 2022 ile ilgili haberlere kolay bir şekilde erişim sağlayabilecekler. Dev arama motoru Google'ın bu hamlesi sonrası ''Doodle nedir? Doodle ne demek? Doodle'ları kim tasarlıyor? Google, bunca yıldır kaç doodle yaptı?'' sorularının yanıtları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

Google'ın 31 Aralık 2021 Doodle'ı.

Google'ın 1 Ocak 2022 Doodle'ı.

Doodle nedir? Doodle ne demek?

Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry ve Sergey'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu. Google kelimesindeki ikinci "o" harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin "şirket dışında" olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri doğmuş oldu.

İki yıl sonra 2000'de, Larry ve Sergey o zamanki web yöneticisi ve aynı zamanda stajyer olan Dennis Hwang'dan Bastille Günü için bir doodle yapmasını istediler. Kullanıcılarımız bunu o kadar çok beğendi ki, Dennis, Google'da doodle'lardan sorumlu kişi olarak atandı ve doodle'lar Google'ın ana sayfasında gittikçe daha düzenli bir şekilde görülmeye başladı. Başlarda, doodle'lar çoğunlukla herkesin bildiği özel günleri kutluyordu; şimdiyse, John James Audubon'un doğum gününden, Dondurmalı Sundae'nin keşif yıldönümüne kadar çok çeşitli etkinlik ve yıl dönümü öne çıkarılıyor.

Zamanla ABD'de ve diğer ülkelerde doodle'lara olan talep arttı. Bugün, doodle'ları oluşturmak artık yetenekli çizerlerin (bunlara doodle'cılar diyoruz) ve mühendislerin sorumluluğundadır. Onlar doodle oluşturmayı, Google'ın ana sayfasını canlandırmak ve tüm dünyadan Google kullanıcılarını gülümsetmek için yaptıkları bir grup çalışması olarak görüyorlar.

Doodle'ları kim tasarlıyor?

Gördüğünüz her bir doodle'ın arkasında, çizerlerden (onlara doodle'cılar diyoruz) ve mühendislerden oluşan bir ekip var.

Google, bunca yıldır kaç doodle yaptı?

Google'ın Doodle ekibi, dünyanın her yerinden ana sayfaları için 4.000'den fazla doodle oluşturdu.