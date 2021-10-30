Google Stadia, yeni bir özelliğini duyurdu!

Google, Stadia oyuncularının davet ihtiyacı hissetmeden çok oyunculu yapımlara katılmasına olanak sağladı. Bu özellik şu an çoğu konsol platformunda ve PC başlatıcısında mevcut. Şirketin bunu hizmete eklemesi yaklaşık iki yıl kadar sürdü. Bir destek sayfası, özelliğin Far Cry 6 için açıldığını onayladı. Böylece artık arkadaşlarınız menülere girip davet göndermenize gerek kalmadan size katılabiliyor.

Şirket şu anlık özelliğin yalnızca belirli oyunlarda kullanılabildiğini açıkladı. Seçenek hizmet içerisinde varsayılan olarak devre dışı geliyor. Yine de 9to5Google, bunun etkin olarak geldiğini gözlemledi. Davetsiz katılma şu anda Android için Stadia uygulamasında yer alıyor. Bunun yanı sıra iOS‘ta çalışan web sürümü aracılığıyla da erişim sağlanabiliyor.

Google Stadia kademeli olarak ilerliyor

Google, geçen ay Hello Engineer için 30 dakikalık oyun denemesi ekledi. Bu noktada şirket lansmanından beri Stadia’ya kademeli olarak yeni seçenekler getiriyor. Geçen ay ise AT&T, Stadia’nın teknolojisini kullanarak Batman: Arkham Knight oyununun tarayıcı sürümünü sundu.

Özellik Far Cry 6 için kullanımda

Google, Stadia bünyesine gelen özellik hakkında açıklamalarda bulundu. Şirket şunları söyledi:

“Far Cry 6 gibi çok oyunculu yapımlar, diğer oyuncuların sizden bir davet almadan doğrudan profilinizde oyununuza katılmanız izin veriyor. Yalnızca belirli oyunlarda yer alan bu özellik, varsayılan olarak kapalı gelir.”

Özelliği etkinleştirme için birtakım yollar izlemeniz gerekiyor. Bunlar şu şekilde:

*Etkinliğiniz bölümüne girin.

*Mevcut oyun adı altındaki gizlilik ayarlarına gidin.

*Mevcut oyununuza katılın seçeneğini aktif edin.

*Tüm oyuncular ya da arkadaşları seçin.

Kaynak: Shiftdelete