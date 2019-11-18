Steam'in büyük bir oyuncu kitlesinin olmasının ve oyun sektörünün giderek piyasada hakim olmasının ardından Google Stadia platformu ile güçlü bir ses getirmeye çalışacak. Marka adı olarak geniş bir kullanıcı dedsteğine sahip olması Google'ın bu konuda en büyük artısı. Peki Stadia nedir, hangi oyunları kapsıyor ve ne kadar ücreti olacak? Bu soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Ne zaman yayınlanıyor?

Google donanım şefi Rick Osterloh, bir süre önce Google Stadia’nın 19 Kasım 2019 günü kullanıma açılacağını kaydetmişti. O büyük gün geldi çattı. Kullanıcılar artık aylardır beklediği platformla tanışabilecekler.

Hizmet bedeli ne kadar olacak?

Şimdilik resmi açılış için bir düzine kadar oyun ile anlaşan Google 'Premium abonelik' için yıllık 130 dolar ücret talep ediyor. Önden abonelik alanlar ayrıca bir arkadaşlarını 3 ay boyunca ücretsiz olarak bu abonelikten yararlandırabilecek. Stadia'nın aylık standart aboneliği (Stadia Pro) ise 10 dolar olacak.

Stadia bünyesindeki oyunları ücretsiz olarak da oynamanın mümkün olacağı ancak oyunların daha düşük çözünürlükle oynanabileceği belirtiliyor. Stadia televizyonlarda Google'ın uygulamalar platformu olan Chromecast Ultra aygıtı üzerinden, bilgisayarlarda ve telefonlarda ise Chrome tarayıcısı üzerinden çalışacak.

Google Stadia'nın yarın yapacağı lansmanla oyunculara sunacağı oyunlar, geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Bulut tabanlı oyun hizmetinin sadece 12 oyunla gelecek olması, zayıf bir lansman olarak yorumlanıyordu. Ancak Stadia, beklentilere şimdiden cevap vererek oyun listesini genişletmeye başladı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın İşte Stadia'da yer alacak olan oyunlar

Aynı sistem EA Access'te de var

Stadia nedir diye merak edenler bir nebze EA Access kullanlar daha aşina olacak gibi gözüküyor. Özetlemek gerekirse bir oyun platformu düşünün ve içinde belli oyunlar var. Bu oyunların hepsini oynamak tek tek mümkün mü? Bu sistemlerle mümkün ve cuzi rakamlar. Aylık belli bir fiyat ödeyrek oyunların hepsine sahip olmak mümkün. Böylece oyun dünyası paylaşılabilir bir hale geliyor ve sınırsız dünyanın keyfi bir başka oluyor.

Türkiye'ye ne zaman geliyor?

Stadia ilk aşamada 14 ülkede kullanıma geçecek. Bunlar ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, İsveç, Fransa, İtalya. Belçika, Finlandiya, İrlanda, Hollanda, Norveç, İspanya ve Danimarka olacak. Stadia'nın Türkiye'ye ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor. Türkiye'de olmamasının sebebi ise Google'ın yaptığı açıklamalara göre 720p/60fps deneyim için 10 Mbps indirme ve 1 Mbps yükleme, 4K'da oynamak için 35 Mbps indirme hızı gerekiyor. Bu sistemleri Türkiye'de kaldırabilecek alt yapı hizmetleri maalesef bulunmuyor.

Desteklenen oyunlar açıklandı

Google Stadia oyun platformu için ilk etapta 12 oyun duyurulmuştu, bunlara ilaveten 10 oyunun daha platforma geldiği açıklandı. Önce oyunların neler olduğuna bakalım.

Assassin’s Creed Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown (Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Xbox’ın patronundan iddialı Stadia göndermesi

Xbox patronu Phil Spencer Londra’da düzenlenen X019 etkinliğinde kısa bir açıklama yaparak oyun sektörünün geleceği hakkında neler düşündüğünü belirtti. Açıklamasında Stadia hakkında da konuşan Xbox patronu Stadia göndermesi yaparak oldukça iddialı bir açıklamaya imza atmış oldu. Google’ın merakla beklenen oyun servisi Stadia‘nın kullanıma sunulmasına oldukça kısa bir süre kala gelen bu açıklama, oldukça ilginç karşılandı.

Phil Spencer, BBC’nin kendisiyle yaptığı ufak röportajda etkinlikle ilgili genel soruları cevapladı. Muhabirin sorusu üzerine Google Stadia hakkında da konuşan Xbox patronu Stadia göndermesi yaptı. En iyi oyun deneyiminin hala konsol ve PC üzerinde olduğunu belirten Spencer, bu durumun değişmesinin yıllar süreceğini düşündüğünü söyledi.