Google 23 Nisan için özel doodle yayınladı

Daha önceden de Türkiye için birçok doodle hazırlanmıştı. Milli ve dini bayramlar, sanatçılar, özel gün ve haftalar için Türk kullanıcılarına özel içerik çıkan Google, bu yıl için aşağıdaki tasarımı tercih etti.

Google 23 Nisan için doodle hazırladı

Bir gelenek haline gelen doodle etkinliği için Google bu sene de ana sayfasını değiştirdi. Normalde arama kutusunun üstünde Google, her harfli farklı renk olacak şekilde yazıyordu. Ancak dünyaya örnek olan bu bayramda Google 23 Nisan ruhuna uygun bir doodle hazırladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını kutladığımız bugün, ilk olarak 23 Nisan 1921’de kutlanmıştı. Bu özel günün ismi ilk olarak “23 Nisan Milli Bayramı” olarak isimlendirilmişti. 1935’te ise “Hakimiyet-i Milliye Bayramı” ve 1981’de “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak isimlendirilmişti. 1927 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk‘ün kararıyla dünya çocuklarına hediye edilmişti.

Bu yıl yapılan kutlamalar ise Corona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek. Saat 21.00’da tüm Türkiye balkonlarda ve camlarda İstiklal Marşını okuyacak.