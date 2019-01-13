Ara transfer dönemi son sürat devam ederken Avrupa futbolunda yılın en büyük bombalarından biri artık patlayacakmış gibi görünüyor.

Milan'ın geçtiğimiz yaz Juventus'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Gonzalo Higuain'in adı bir süredir Chelsea ile birlikte anılıyordu.

Milano ekibinin teknik patronu Gennaro Gattuso, dün düzenlediği basın toplantısında ise adeta 31 yaşındaki santrfora veda eder gibiydi.

"Higuain artık kararını verdi." diyen Gattuso, "Onunla konuştum ama bir oyuncuya tavsiye vermek zor. Zira bir futbolcunun kariyeri yalnızca 13-14 yıl sürebiliyor." şeklinde konuştu.

Arjantinli futbolcuyu mutsuz eden şeyin ne olduğunu bilmediğini de ifade eden genç teknik adam, "Neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gattuso'nun bu ifadeleri, yıldız ismin Chelsea'ye transferinin an meselesi olduğu şeklinde yorumlandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



