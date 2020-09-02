İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Gonzalı Higuain’in, menajerliği yapan kardeşi Nicola Higuain, Arjantinli yıldızın önümüzdeki sezon İtalya’da futbola devam etmeyeceğini açıkladı. Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo’nun da geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncuyu takım planlaması içinde göremediklerini açıklamasını ardından, 32 yaşındaki golcünün yeni adresinin neresi olacağı ise büyük merak konusu oldu.









Yıldız ismin geleceği hakkında İtalya basınına açıklamalarda bulunan, Nicola Higuain, “Pirlo’nun dürüstlüğünü takdir ettik. Oyuncumuz hakkında ne düşündüğünü açıkça söyledi. Bu çok görülen bir olay değil. Kariyerinde 300’ü aşkın gol atan bir forvetten bahsediyoruz. Bu rakamlara ulaşmak kolay değil. Futbolun hala içindeyiz. Higuain, kariyerine İtalya’da devam etmeyecek gibi görünüyor. Fransa, İngiltere, İspanya, Çin ve ABD’den birçok teklif aldık. Sakince değerlendireceğiz” dedi.

Öte yandan Nicola, Higuain’n Arjantin ekibi Boca Juniors’a gitmeyeceğini de belirterek, “Bu haberler yalan. Higuain, River’de büyüdü ve asla rakibinin formasını giymeyecek” yorumunu yaptı.







