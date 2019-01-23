Milan'ın geçtiğimiz yaz Juventus'tan 1 yıllığına kiraladığı Gonzalo Higuain'in adı, bir süredir Premier Lig devi Chelsea ile birlikte anılıyordu.

Bugün Milano'dan ayrılarak Londra'ya geldiği ifade edilen Arjantinli golcünün transferiyle ilgili resmi açıklama Chelsea'nin İtalyan menajeri Maurizio Sarri'den geldi.

Tecrübeli teknik adam, Tottenham Hotspur maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında 31 yaşındaki futbolcunun transferini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Higuain, birkaç saat sonra resmi imzayı atacak. Umuyorum ki kısa süre içinde gollerini atmaya başlar. Ancak onun Tottenham'a karşı oynaması mümkün değil. Zira transfer ancak yarın öğleden sonra resmiyet kazanabilir."

60 yaşındaki İtalyan menajerin bu sözlerinin artık Chelsea kulübünün de Higuain'i çok kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler