Juventus'un forveti Gonzalo Higuain, geçtiğimiz gün takım arkadaşı Bentancur'la birlikte Torino'dan özel bir uçakla ayrılmak istemiş ancak polis tarafından durdurulmuştu. İtalya'da ise Higuain'in kaçmaya çalıştığına dair haberler yapılmış ancak daha sonra kulübün bazı oyunculara izin verdiği ortaya çıkmıştı.

CNN Radyo Arjantin'in haberine göre ise 32 yaşındaki yıldızın annesinin sağlık durumu hiç iyi değil ve Higuain bu yüzden ülkesine dönmek istiyor. Başarılı forvetin annesinin rahatsızlığının Corona virüsle alakalı olup olmadığı ise bilinmiyor. Higuain son olarak virüs testinde negatif sonuç almıştı.







