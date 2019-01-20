Gonzalo Higuain, transferi takım arkadaşlarına açıkladı!

Chelsea'ye transferi gündemde olan Gonzalo Higuain, takımı Milan'ın Serie A'nın 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Genoa maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Gennaro Gattuso, Juventus'tan sezon sonuna dek kiraladıkları Arjantinli golcü için şu ifadeleri kullandı:

"Size karşı dürüst olacağım. Higuain, hakkında çıkan iddialar nedeniyle antrenmanlarda kötüydü. İdmandan sonra kendisiyle konuştuğumda maça hazır olmadığını anladım.

Bir karar verdi ve ben de bunu kabul ettim. Eminim ki daha iyisini yapabilirdi. Belki de ona takıma uyum sağlaması noktasında daha çok yardım edebilirdik."

Bu sezon çıktığı 22 maçta 8 gol atan 31 yaşındaki golcünün Milan ile olan sözleşmesinin feshedileceği ve Chelsea'ye transfer olacağı iddia ediliyordu.

Takım arkadaşlarına veda etti!

Öte yandan Eurosport Fransa'dan Guillaume Maillard-Pacini'nin haberine göre Higuain, bugün takım arkadaşlarına Chelsea'ye gideceğini açıkladı.

Maillard-Pacini, yıldız ismin Milan macerasının bittiğini yazarken resmi açıklamanın salı günü yapılacağını belirttti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler