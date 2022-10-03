Gonzalo Higuain futbolu bırakıyor...

Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan ve Chelsea... Dünya futbolunun bir dönem en iyi santrforlarından biri olarak kabul edilen, kariyerinde kendisi için toplamda 159 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Gonzalo Higuain'den flaş karar...

Gözyaşlarına hakim olamadı

2 yıldır kariyerini ABD'de Miami'de sürdüren Arjantinli golcü sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu. Kararını açıklarken gözyaşlarına hakim olamayan 34 yaşındaki futbolcu kameralar önünde duygusal anlar yaşadı.

'Olağanüstü bir formda kariyerine son verecek'

Inter Miami Kulübü'nden yıldız oyuncunun futbola vedasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Inter Miami forveti Gonzalo Higuaín 2022 MLS sezonunun sonunda emekli olacağını duyurdu. Arjantinli'nin 17 buçuk yıllık yıldız kariyeri, dünyanın en ünlü birkaç kulübünün yanı sıra Arjantin milli takımı için İtalya, İspanya ve İngiltere'nin en üst liglerinde yer almasını sağladı ve 300'ün üzerinde ışıltılı bir rekor topladı. 700'den fazla maçta gol ve 100'ün üzerinde asist. Higuaín, son 14 maçta 12 gol ve iki asist kaydederek Inter Miami ile olağanüstü bir formda kariyerine son verecek ve takımı play-off ve ötesine taşımak için bu olumlu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

'Yıldızlarla oynadığımı düşününce tüylerim diken diken oluyor'

Haziran ayında bir röportaj veren tecrübeli oyuncu yıldız isimlerle birlikte oynamanın tüylerini diken diken ettiğini söylemişti. Higuian o röportajında, "Roberto Carlos ile tanıştığımda 19 yaşındaydım ve beni sevgi ve alçakgönüllülükle karşıladı. O, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Raul, Ruud van Nistelrooy, Iker Casillas, Ivan Helguera ve Fabio Cannavaro hepsi biz gençlere sevgi ve inanılmaz bir alçakgönüllülükle davrandılar. Gerçek şu ki, geriye dönüp birlikte oynayabildiğim tüm oyuncuları düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor. Ve hala oynamaktan yorulmadım. Karşılaştığım Ronaldinho, birlikte oynadığım Roberto Carlos, birlikte oynadığım Paulo Dybala, McKennie ile bile bir takım arkadaşıydım. Juventus'ta sadece birkaç gün paylaşmamıza rağmen onları unutamıyorum" ifadelerini kullanmıştım.

Baba Higuain: Futbolla bağı devam etsin isterim

Higuain'in babası Jorge Higuain ise Arjantin'de yayın yapan TNT Sports'a Nisan 2022'de verdiği demeçte, "Arjantin'e geri dönmeyecek. Bana yıl sonunda emekli olacağını söyledi. Bu yıl sonunda futbolu bırakıyor. Emekliye ayrıldıktan sonra da futbolla bağının devam etmesini çok isterim. Çok şey bilen, birçok yerde oynayan, başarmak için her şeye sahip bir çocuk. Futbolda devam etmezse benim için bir hakaret olur" demişti.

İşte Gonzalo Higuain'in müthiş kariyeri

Arjantin futbolunun en büyük ekiplerinden River Plate'in altyapısından çıkan Higuain, 2006-2007 sezonu devre arasında Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devi, genç yıldız için o dönem Arjantin ekibine 12 milyon Euro ödedi. 6 yıl Real Madrid formasını başarılarla terlettikten sonra başarılı golcü 2013'te 39 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tuttu. 3 senede Maviler'de 146 maça çıkan ve 91 gol, 26 asistle oynayan Higuain 2016'da tam 90 milyon Euro'luk bedelle Juventus'a gitti.

Kiralık ücreti: 18 milyon Euro

Siyah-Beyazlılar'daki kariyeri de inişli-çıkışlı geçen Higuain 2018'de 10.2 milyon Euro'ya Milan'a kiralandı. Kırmızı-Siyahlılar'da etkisiz kalan yıldız oyuncu devre arasında Juve'ye geri döndü ve hemen 7.8 milyon Euro'ya Chelsea'ye kiralık olarak gitti. 6 aylık İngiltere macerası sonrasında Juventus'a bir kez daha dönen Higuain 2020'de artık MLS ekiplerinden İnter Miami'ye imza attı.

67 maç, 27 gol, 11 asist

2 senedir kariyerini ABD'de sürdüren Gonzalo Higuain, Miami'de 67 karşılaşmada forma giydi ve 27 kez rakip fileleri sarsıp, 11 kez gol pası verdi. Yıldız forvet, Arjantin Milli Takımı'nda da 75 kez formayı terletti, 31 golle ülkesine önemli katkı sağladı.

Krallık yaşadı, sezonun oyuncusu seçildi

16 yıllık profesyonel kariyerinde dev takımların formasını giyerek toplamda 707 maça çıkan, 333 gol atıp, 113 kez de asist yapan Gonzalo Higuain çok önemli başarılara da imza attı. Tecrübeli forvet bireysel olarak 2015-2016'da Napoli formasıyla attığı 36 golle Serie A'da kral olurken, 16-17 ve 17-18 sezonlarında da Juventus'ta sezonun oyuncusu seçildi.

Kupa koleksiyoneri...

Real Madrid'le 3 İspanya La Liga, 2 İspanyol Süper Kupa ve 1'de İspanya Kupası kazanan Higuain, Juventus'la da 3 İtalya Serie A ve 2 İtalya Kupası'nı müzesine götürdü. Yıldızlaştığı Napoli'de 1 İtalya Kupası ve 1 de İtalya Süper Kupası'nı alan Arjantinli futbolcu, Chelsea'yle de 1 UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadı.



