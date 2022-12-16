Gönüllerin şampiyonu Fas

Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider çıkan, Son 16'da İspanya ve çeyrek finalde Portekiz'i deviren Fas, finale çıkma hayalini Fransa'ya kaybederek sonlandırdı. Ancak her şeye rağmen Walid Regragui'nin takımı, gönüllerin şampiyonu olmayı başardı. Kadrosunda takım kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss'i de bulunduran Fas'ta Regragui, "Fransa'nın 20 yıldır yaptıklarına baktığımızda futbol anlamında dünyanın en iyisi diyebiliriz. Finali onların kazanmasını istiyorum" dedi.

3 ay önce göreve geldi

Fransa'da dünyaya gelen ve takımın başına sadece 3 ay önce Vahid Halilhodziç'in yerine gelen Faslı Regragui, "2-0 kaybettik ama gol de atabilirdik. Ne yazık ki olmadı. Faslılar bizi affetsin. Finale çıkmak istiyorduk" ifadelerini kullandı.