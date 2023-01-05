Galatasaray Süper Lig 'in 17. haftasında Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-Kırmızılı takım 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Gomis ve Barış Alper Yılmaz atarken Ankaragücü'nün tek sayısı Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Taylan Antalya'dan geldi. Emre Kılınç'ta maçta yüzde 100 gol pozisyonundan yararlanamadı.









GOMGİS GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın ikinci golünü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Mücadelenin 30. dakikasında sol kanattan Dries Mertens’in pasında defansın arkasına sarkan Gomis, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Fransız golcü, golden sonra anneannesi vefat eden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için yedek kulübesinden onun formasını alıp tribünlere gösterdi.





OKAN BURUK: RAKİBİN NET POZİSYONLARI VAR!

""Hiçbir maç kolay değil. Her maçın zorlukları var. Bir kere bizim için en büyük zorluk, ligin genelinde yaşadığımız şekilde girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz ve zaman zaman son paslarda yaptığımız hatalar... Fark açmamız gereken maçlarda farkları açamamamıza neden oluyor. Bugün de zaman zaman böyle yanlış tercihlerimiz oldu. Rakibin oyuna girmesine çok izin verdik. İlk 35 dakikadaki tempoyu devam ettirmemiz gerekirdi ama ikinci yarıda rakibe topu çok verdik. Girdikleri net de bir pozisyon var."









ÖMER ERDOĞAN: SONLANDIRMADA SIKINTI YAŞADIK

"Oyuncularımı tebrik ederim. Bir Galatasaray deplasmanında ancak bu kadar iyi mücadele edilirdi. Son dakikaya kadar beraberliği yakalamak için çok iyi oyun sergilediler. Maça kontrollü başladık ve 1-0 öne geçtik. Gomis'in golünde çalıştığımız yerden yedik. 2-1 olduktan sonra oyunun kontrolünü ele aldık. Topa sahip olmaya başladık. İyi pozisyonlara girdik. Sonlandırmada sıkıntı yaşadık.

GOMIS'TEN JEST

Maçta Galatasaray'ın ilk golünü atan Bafetimbi Gomis maçın ardından takım otobüsüne gitti. Ancak tekrar geri dönen Gomis basın toplantısından çıkan Ömer Erdoğan'ın bulunduğu Ankaragücü soyunma odasına gitti.

ÖMER ERDOĞAN'I KUTLADI!

Maç sonrası Ankaragücü soyunma odasına giden Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, tüm takım önünde Ömer Erdoğan'ı kutladı, "Buraya seni tebrik etmeye geldim. Çok iyi bir takımsınız ve harika mücadele ettiniz. Bu sahada en iyi oynayan rakibimiz sizdiniz." dedi.

Yakup Çınar