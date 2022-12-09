Galatasaray , Dünya Kupası arası nedeniyle çalışmalarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım, burada 10 Aralık Cumartesi günü Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, ikinci hazırlık maçında ise 16 Aralık Cuma günü Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.

KADRODA YER ALAN İSİMLER

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük.

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Tedavisi süren Sergio Oliveira ve Dünya Kupası’nda görev yapan futbolcular ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olacak.

GOMİS BASIN KARŞISINA ÇIKTI

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, Antalya'da gerçekleştirilen hazırlıklar kapsamında bugünkü antrenman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan onların sorularını yanıtladı.





İŞTE GOMİS'İN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray gibi bir takımda oynuyorsanız sadece 11 futbolcuyla şampiyon olunmuyor. Galatasaray'da Icardi, Seferovic gibi golcüler olmalı. Sadece forvetlerle şampiyon olmuyorsanız. Icardi sakatlıktan dönünce daha çok gol atacaktır.

Kerem mesela. İyi performans sergiliyor. Barış Alper de öyle. Oyuncular arasında saygı çerçevesinde bir rekabet olması gerekiyor. Biz her gün iyi bir şekilde antrenmanları yapıp, şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam edeceğiz.

"10-15 GOL ATACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

İlk geldiğim sene çok fazla gol attım ancak tabii futbolda önemli olan geçmiş değil gelecektir. Bir forvetin geleceği düşünmesi gerekiyor. Galatasaray'da oynuyorsanız bunu hak etmelisiniz. Ben bu sene hala 10-15 gol atabileceğimi düşünüyorum. Benim de bunu Okan Hoca'ya göstermem gerekiyor.

Takımın en tecrübeli oyuncularından bir tanesiyim. Genç oyunculara rol model olduğumu düşünüyorum. Emre çok iyi bir örnek. Rezerv ligde başladı. Hem çok iyi başladı hem goller atıyor.





"2 SENE DAHA OYNARIM"

Şu anda Galatasaray'a konsantreyim. Futbolcu olarak 2 sene daha oynayabileceğimi düşünüyorum. Galatasaray taraftarı bana büyük bir sevgi gösteriyor. Okan hocamızın Galatasaray'la bir hikayesi var. Ben de ona yardımcı olursam bu süreçte çok mutlu olurum.

"SABIRLI OLUNMASI GEREKİYOR"

Genç oyunculardaki durum için sabırlı olmamız gerekiyor. Türkiye'de çok fazla yetenekli oyuncu var. Galatasaray'a dönersek Barış kendisini çok daha fazla geliştirdi, çok daha ileriye gidebilir. Kerem geçen seneden beri çok iyi oynuyor. Aynı şekilde devam edebilir. Yunus yeni kontrat yaptı. Daha da odaklanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi sabırlı olmamız gerekiyor. Geçen oynadığımız maçta kalecimize ıslıklar vardı.





Burada Juan Mata gibi onlara örnek oluşturacak bir insan da var. Kendi aramızda sevgi ve saygıyı oluşturarak en iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Yunus daha iyisini gösterecektir.