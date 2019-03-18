Gomis'ten Galatasaray'a destek

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçının ardından gündeme damga vuracak bir paylaşımda bulundu.

18 Mart 2019, Pazartesi 00:27
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Gomis'ten Galatasaray'a destek

Bir dönem Galatasaray’ın formasını giyen Al Hilal oyuncusu Bafetimbi Gomis, eski takımının Bursaspor’u yenmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray’ın deplasmanda 3-2 galip geldiği maçtan sonra paylaşım yapan Gomis, “Hayvanları seviyorum ve hepsine saygı duyuyorum ama Aslan her zaman ormanların kralıdır. Bu yüzden timsah hiçbir zaman Aslanla savaşamaz. Sadece timsah değil, kartal, kanarya ve balık da aslanı yenemez. Bunu biliyorum çünkü artık yavru bir Aslanla yaşıyorum” dedi.


33 yaşındaki forvet 2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla gol krallığı yaşadıktan sonra bu sezon başında Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal’e transfer olmuştu.

İşte Gomis’in o çok ses getiren paylaşımı;

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