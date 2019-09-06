Fatih Terim'e övgüler yağdıran Gomis, deneyimli teknik adam için "Benim için futbolun en büyük karakteri" derken, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zor bir gruba düştü. Ama Fatih Terim yine büyüsünü yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Falcao ile transferi öncesi konuştuğunu söyleyen Gomis, "Ona Türkiye'ye gelmesini söyledim. Taraftarın tutkusunu gördükten sonra kendini evinde gibi hissedecek ve hızlıca uyum sağlayacaktır" dedi.

Comolli ile buluşması hakkında da konuşan Gomis, İtalyan futbol adamı ile dostça bir görüşme yaptıklarının altını çizerken "Fenerbahçe'yi seviyorum ve büyük bir saygı duyuyorum. Aynı şekilde Beşiktaş'a da büyük saygı duyuyorum. Ancak Comolli ile sadece arkadaşça bir sohbet gerçekleştirdik. Damien Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamayacağımı çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: beINSPORTS