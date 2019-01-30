Spor Toto Süper Lig'de Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönen Galatasaray, devre arası transfer döneminin kapanmasına saatler kala forvet takviyesi için dört koldan saldırıya geçen Galatasaray mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile Mbaye Diagne için pazarlık masasına oturduğu haberleri ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı taraftarların odak noktasındaki Mbaye Diagne, bir alışveriş merkezinde Bafetimbi Gomis ile görüldü.

Sonrasında Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Mesajın da ise şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray formasıyla benim gol rekorumu kırdığını görmeyi çok isterim"