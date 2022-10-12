Galatasaray 'da bu sezon transfer döneminde hücum hattı neredeyse tamamen değişti. Diagne'yi Karagümrük'e gönderen Sarı-Kırmızılı takım Mostafa Mohamed'i Fransız ekibi Nantes'a kiraladı. Geçen sezon kiralık kadroda yer alan Halil Dervişoğlu için ise girişimde bulunulmadı. Geçtiğimiz sezonun kadrosundan Galatasaray'da sadece Bafetimbi Gomis kaldı.

DÜNYA YILDIZLARI GELDİ

Galatasaray giden forvet oyuncularının yerlerini dünya yıldızlarıyla doldurdu. Benfica'da forma giyen ve Portekiz Ligi'ni sallayan İsviçre'li golcü Haris Seferovic 1 yıllığına opsiyonlu olarak kiralandı. Napoli'de bir efsaneye dönüşen Belçikalı Drier Mertens kadroya dahil edildi. Galatasaray transferde asıl bombayı Icardi ile patlattı. PSG forması giyen Arjantinli golcü de 1 yıllığına kiralık olarak Galatasaray'ın kadrosuna katıldı.





GOMIS OYNAMAYA DEVAM ETTİ

Galatasaray'a transfer olduğu ilk sezonda Süper Lig 'de 29 golle gol kralı olan Gomis geçen sezonun devre arasında takıma katılmıştı. Geçtiğimiz sezon 14 maçta 9 gol atarak bıraktığı yerden gollerini devam eden 37 yaşındaki Gomis bu sezon da takımın gol yükünü çekiyor. Seferovic, Icardi ve Mertens gibi önemli golcüleri kadrosuna katsa da bu sezon şuana kadar takıma skor olarak en çok katkı veren isim yine Gomis oldu.









1.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 37 yaşındaki Fransız santrfor Bafetimbi Gomis'e ciddi bir teklif geldi. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'un Gomis'e yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bafetimbi Gomis'in, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu cazip teklife sıcak baktığı öğrenildi.

OKAN BURUK KARARI VERECEK!

Gomis'in transferi ile ilgili olarak son sözü ise Okan Buruk söyleyecek. Zira Seferovic'ten istediği verimi alamayan başarılı teknik adamın, Icardi'nin de çalkantılı özel hayatı nedeniyle zor bir kararın eşiğinde olduğu olduğu ifade ediliyor. Attığı kritik gollerle birçok maçta Galatasaray'ın kurtarıcısı olan tecrübeli santrforun ayrılışına izin vermek o kadar kolay bir karar olmayacak.









ZOR KARAR

Eğer ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor transferi yapılması söz konusu olursa Okan Buruk'un Gomis'in ayrılışına onay verebileceği ifade ediliyor. Gomis, bu sezon Galatasaray forması ile 4'ü ilk 11'de olmak üzere 8 lig maçına çıktı. Fransız forvet bu sezon 4 tez fileleri sarsmayı başardı.

FORVETLER DAHA ÇOK TOPLA BULUŞACAK!

Sarı kırmızılı takım, Haris Seferovic, Mauro İcardi, Bafetimbi Gomis gibi kaliteli santrforlara sahip olmasına rağmen, geride kalan 8 karşılaşmada sadece 9 gol atabildi. Sargon Duran’ın öğreteceği taktiklerle santrforların daha çok topla buluşması ve gol sayısının artırılması hedefleniyor.