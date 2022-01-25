Gomis resmen ayrıldı! Konyaspor...

Cuma günü Al-Baten karşılaşmasının Al Hilal formasıyla son maçı olabileceğini ve başkanla görüşmesi sonrası kararın netleşeceğini açıklayan Bafetimbi Gomis, Al Hilal'den ayrıldığını açıkladı.

"Son maçım..."

Arap basınına konuşan Fransız forvet, "Belki de bu Al-Hilal ile son maçım olur, henüz bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde kulüp başkanı Fahad Bin Nafel ile bir görüşme yapacağım ve konuyu karara bağlayacağız" dedi.

Al-Hilal'in Al Baten ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta da golü Bafétimbi Gomis kaydetti. Bu sezon 19 maçta sahaya çıkan golcü oyuncu 9 gol attı.

Konyaspor iddiası

Daha önce Arabistan basını Süper Lig'de ilk yarıdaki performansıyla büyük alkış toplayan Konyaspor 'un Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in peşinde olduğu ifade etmişti. Gomis geçen sezon 42 maçta 30 gol atarken Al-Hilal Riyad formasıyla çıktığı 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı.

Galatasaray , Gomis'i 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmişti. (ajansspor)