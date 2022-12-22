Gomis ile Efecan aynı takımda buluşuyor! Büyük sürpriz

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu hedefe göre yıldız transferlerini gerçekleştiren Galatasaray , kadrosunu Icardi, Mata, Mertens, Torreira gibi yıldızlarla güçlendirmişti.





Seferovic ve Gomis gibi golcülerinden ise beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılı ekip, iki oyuncuyla da gelecek sezon yola devam etmeyi düşünmüyor. Galatasaray'dan ayrılacak olan Gomis için şimdiden sürpriz bir ekip harekete geçti. İşte detaylar...

Gomis'le sezon sonunda yollar ayrılıyor

Galatasaray'da son dakikada attığı gollerle takımına puanlar kazandıran 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis ile yeni sözleşme imzalanmayacağı öğrenilmişti. Sarı kırmızılı yönetimin son zamanlarda formasını Icardi'ye kaptıran futbolcuyla yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği ifade edildi. Fransız golcü bu sezon 10 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

Berke Özer'in transferini resmen duyurdular

Bu sezon başında Fenerbahçe 'den ayrılarak Portekiz'in Portimonense takımına giden Berke Özer, Türkiye'ye Eyüpsqpor ile döndü. Kalecinin transferi Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tarafından resmen açıklandı.

Eyüpspor büyük oynuyor

TFF 1. Lig'de 17 maçta topladığı 38 puanla en yakın rakipleri Samsunspor, Pendikspor, Bodrumspor, Rizespor ve keçiörengücü'ne 9 puan fark atan Eyüpspor, transferde büyük oynuyor.

İki hedef: Bafetimbi Gomis ve Efecan Karaca

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'e çıkma konusunda büyük avantajı bulunan İstanbul ekibinin transferleri Berke Özer ile sınırlı değil. Galatasaray'ın forveti Bafetimbi Gomis ve Alanyasporlu Efecan Karaca, Eyüpspor'un hedefinde.

Gomis uzun süreli bir sözleşmeye 'Hayır' demeyecek'

Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'daki sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Mauro Icardi transferinden sonra ilk 11'deki yerini kaybeden Gomis, kendisine gelecek uzun süreli bir sözleşmeye 'Hayır' demeyecek.

Galatasaray para kazanacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'in benzer özellikte oyuncular olduğunu düşünüyor ve farklı bir forvet profili istiyor. Bu yüzden ocak ayında Galatasaray'ın bir bonservis karşılığı Gomis'in gidişine onay verebileceği belirtiliyor.

Gomis'in Galatasaray performansı

Fransız golcü Gomis bu sezon 10 Süper Lig maçında 4 gole imza attı. türkiye kupası'nda iki kez şans bulan Gomis, 1 kez topu ağlara gönderdi, 3 asist yaptı. 37 yaşındaki oyuncu, özellikle ilk haftalarda son anlarda attığı gollerle 1-0 kazanılan Antalyaspor ve Ümraniyespor galibiyetlerinde büyük pay sahibi oldu.

Efecan Karaca İstanbul'a gelmek istiyor

Alanyaspor 'un kaptanı Efecan Karacan'ın sözleşmesi ise 30 Haziran 2025’te sona eriyor. Galatasaray altyapısından yetişen futbolcu, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Efecan Karaca'nın geçen sezon Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmemişti.

Efecan Karaca'nın Alanyaspor performansı

33 yaşındaki Efecan Karaca, bu sezon 10 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında şans buldu. Sağ açıkta oynayan Efecan Karaca hiç gol sevinci yaşayamadı, 3 asist yaptı.