Golün kahramanı Medel!

Spor Toto Süper Lig’de dün akşam Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Konyaspor’u konuk ettiği mücadelenin ilk yarısında ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Konyaspor ceza alanı önünde frikik kazanan Siyah-Beyazlılar’da serbest vuruşu kullanacak isim konusunda oyuncular arasındaki kararsızlık dikkat çekti. Hakem Ali Palabıyık’ın serbest vuruş kararı vermesinin ardından topun yanına doğru hareketlenen Ricardo Quaresma’yı, takım arkadaşı Gary Medel engelledi.

Adriano müdahale etti

Portekizli oyuncuyu topun yanından uzaklaştırmak için hamle yapan Medel’e Q7’den de karşılık olarak tepki geldi. İkili arasındaki gerilimin büyüdüğünü gören Adriano, takım arkadaşlarının arasına girip olayı yatıştırdı. Medel’e ek olarak diğer takım arkadaşlarından da geri çekilmesi yönünde tavsiye alan Quaresma, bu gelişmenin ardından sinirli bir şekilde topun yanından ayrıldı. Topun başına geçen Burak Yılmaz, yaptığı sert vuruşla topu barajın üzerinden geçirip filelerle buluşturdu.