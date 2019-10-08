Golün adresi Yeni Malatyaspor! İlk 7 haftaya damga vurdular

Milli araya 5-1’lik Denizlispor galibiyetiyle oldukça moralli giren Yeni Malatyaspor, ilk 7 haftanın tartışmasız en çok keyif veren takımlarından biri oldu. Sergen Yalçın yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar toplam 16 gol atarken, bu alanda zirvede yer aldı. Sadece takım olarak değil, bireysel oyuncu performanslarında da Yeni Malatyaspor’un yıldızları ön plana çıkıyor. Jahovic, 7 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Şu anda ligin en skorer futbolcusu olan Jahovic’in yanı sıra Guilherme ise Fenerbahçeli Max Kruse ile birlikte en çok asist yapanı. Brezilyalı orta saha, arkadaşlarına 5 gol pası verdi.

Galibiyetler farklı

Hücum istatistikleri anlamında ligin ilk 7 haftasına damga vuran Yeni Malatyaspor, galibiyetlerini de hep farklı skorlarla elde etti. İlk hafta Başakşehir’i 3-0 yenen Sarı-Kırmızılılar, 4. haftada Ankaragücü’nü 4-0 mağlup etti. Son olarak da Denizlispor’u 5-1’lik skorla devirdi. 10 puanlı Malatya, milli araya 9. sırada girdi.