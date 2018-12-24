Gollerin yarısından çoğunu üç isim attı

Bu sezon ligin ilk yarısında sadece 15 gol atan Kayserispor’'da bu gollerin yarıdan fazlasını 3 oyuncu attı.

24 Aralık 2018, Pazartesi 09:18
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Gollerin yarısından çoğunu üç isim attı

Bu üç oyuncu aynı karede buluşunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı

Kayserispor'un en golcü oyuncusu 6 golle Tjaronn Chery olurken, bu ismi 2 golle Bernard Mensah takip ediyor. Yine 7 maçta sadece 95 dakika sahada kalan Asamoah Gyan ise takımına 1 gollük katkı sağladı. Bu üç isim aynı karede buluşunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Fotoğrafta yer alan 3 oyuncu ligin ilk yarısında takımın attığı gol sayısının yarıdan fazlasına imza koyarken, ikinci yarıda da takımın önemli işler beklediği oyuncular olarak dikkat çekiyor.

İHA

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