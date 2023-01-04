Spor Toto 1. Lig’de Sakaryaspor, Gençlerbirliği’nin 2-1 yenerek ilk devreyi 25 puanla 10'uncu sırada tamamladı. Sakaryaspor’un iki yabancı futbolcusu Michal Nalepa ve Kabongo Kassongo ise atılan gollerde ön plana çıkan iki isim oldu.

Yeşil-siyahlılarda sezon başında kadroya katılan Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Nalepa, ligde süre aldığı bin 78 dakika içerisinde 6 asiste imza attı. Polonyalı futbolcu ligin ilk yarısında ortalama 180 dakikada bir rakip filelerin havalanmasına katkı sağlayarak asist krallığında ikinci sırada yerini aldı.

Ligin ilk devresinde asist kralı olan Ankara Keçiörengücü forması giyen Ibrahim Olawoyin ise 218 dakikada bir asist yapma başarısını göstererek toplamda 7 gol pasıyla birincilik koltuğuna oturdu. Asist krallığında Sakaryasporlu Nalepa 6 asistle ikinci sırada yer alırken, Bodrumsporlu Üzeyir Ergün 6 asistle üçüncü, Bolusporlu Gökhan Karadeniz 4 asistle dördüncü ve Adanasporlu Bennasser 4 asistle beşinci sırada bulunuyor.

GOL KRALLIĞI SAKARYASPOR'DA

Spor Toto 1. Lig’de 18 haftalık maç süresince bin 137 dakika süre alan ve sakatlığı sebebiyle 4 maça çıkamayan Kabongo Kassongo 11 gol attı. Demokratik Kongolu futbolcu sezonun ilk yarısında ortalama 104 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı.

Altaylı Marco Paixao ise ortalama 133 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Marco Paixao ile attığı gol sayısı 11 gol ile aynı olan Kabongo Kassongo gol krallığında, maç başına gol ortalaması sonucu ile 1. Lig’in gol krallığında zirvede yer aldı.

Ligin ilk devresinde gol krallığı sıralamasında; bu iki ismi Samsunsporlu Laura 9 golle takip ederken, Altınordulu Ahmet İlhan Özek 9 gol, Erzurumsporlu Eren Tozlu 8 golle sıralamayı oluşturdu.

Ayrıca, Rakip filelere 28 gol atan Sakaryaspor, ligin en çok gol atan ekipleri arasında bulunuyor. (İHA)