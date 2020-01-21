Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- GÖLHİSAR Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü takımı Türkiye şampiyonası grup eleme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Burdur'da yerel basketbol ligi olmadığı için Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gölhisar Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü hem U16 hem de U18 kategorisinde ilk dörde girerek Türkiye şampiyonası grup eleme müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Takımın antrenörü İsmail Davaz, "14 takımın mücadele ettiği U16 kategorisinde takımımız üçüncü olarak play-off'lara kalma başarısı gösterdi. Takımımız bu kategoride 25-29 Şubat tarihleri arasında Uşak'ta yapılacak Türkiye şampiyonası grup eleme müsabakalarında Gölhisar ve Burdur'u temsil edecek. 6 takımın katıldığı U18 kategorisinde de dördüncü olarak 10- 14 Mart tarihleri arasında Manisa'da yapılacak Türkiye şampiyonası grup eleme müsabakalarında mücadele edeceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen herkese şükran borçluyuz. İlimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

FOTOĞRAFLI