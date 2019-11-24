Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- ANTALYA Yerel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gölhisar'ın Perileri play-off'a kalmayı garantiledi.

Burdur'da yerel lig olmadığı için Antalya Yerel Basketbol Ligi U16 kategorisinde mücadele eden Gölhisar Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü, 10 takımın mücadele ettiği ligde üçüncü sırada yer alarak ligin bitimine bir hafta kala play-off oynamaya hak kazandı.

Antrenör İsmail Davaz, "Hedefimizi play-off'larda mücadele edebilmek olarak belirlemiştik. Kızlarım ilk haftadan itibaren çok iyi maçlar çıkardı. Burdur ve Gölhisar'ı en iyi şekilde temsil ettik. Takımım imkansızı başardı ve play-off oynamaya hak kazandık. Bize güvenenleri, destek olanları mahcup etmedik" dedi.

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