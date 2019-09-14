Gölhisar Kadın Basketbol Takımı iddialı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - Gölhisar Basketbol Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör İsmail Davaz, "Bu yıl takımımız iddialı. İlimizi ve ilçemizi basketbol branşında başarıyla temsil etmek istiyoruz" dedi.

Bu sezon Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde U16 ve U18 kategorilerinde mücadele edecek Burdur'un tek takımı Gölhisar Basketbol Gençlik Spor Kulübü geçen yıl elde ettiği başarıyı tekrarlamak istiyor. Tamamı Gölhisar Basketbol alt yapısından yetişen oyunculardan kurulu takım antrenmanlarını Burdur Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Takımın antrenörü İsmail Davaz, haftanın üç günü antrenman yaptıklarını belirterek, "İlimizde U16 ve U18 kategorilerinde lig olmadığı için Antalya Yerel Ligi'nde mücadele ediyoruz. Çocukların gelişimi için bu önemli bir aşama. Geçen yıl U16'larda son hafta oynadığımız maçı kaybedince play-off'a katılamadık. Bu yıl takımımız iddialı. 23 Eylül'de başlayacak lige iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. İlimizi ve ilçemizi basketbol branşında başarıyla temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Takımdaki oyuncuların okul turnuvalarında Türkiye yarı finali görmüş kaliteli sporcular olduğunu aktaran İsmail Davaz, "Oyuncuların kendilerini daha da geliştirebilmeleri için rekabet ortamı olan ve Ankara, İzmir ve İstanbul'la baş eden Antalya'daki ligde mücadele edeceğiz. Biz de bu ligde rekabet edecek bir kadro oluşturduk. Amacımız basketbolu sevdirmek, basketbolu yaşam biçimi haline getirmek, ilimizde inşallah birkaç yıl sonra bir bölgesel lig takımı oluşturabilmek" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detay

- İsmail Davaz ile röportaj

(FOTOĞRAFLI)