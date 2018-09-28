Golfte, 2. günün liderleri Hillersborg ve Guseva oldu

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve bu yıl 17.’si düzenlenen MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Antalya Belek’te devam ediyor. Turnuva son iki yılda olduğu gibi bu yıl da, 2016 yılının Ocak ayında hayatını kaybeden ve Türk golfünün gelişmesine önemli katkılarda bulunan merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç (MVK) adına düzenlenen şampiyonada, 22 ülkeden 75’i erkek toplam 108 sporcu mücadele ediyor. Gloria New Course sahasında oynanan şampiyonanın ikinci raundunda, erkeklerde Danimarkalı Andreas Hillersborg toplamda 140 (-4) vuruşla, kadınlarda Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 139 (-5) vuruşla ilk basamakta yer aldı. Erkeklerde Sırbistan’dan Dane Cvetkovic toplamda 142 (-2) vuruşla ikinci, Milli golfçülerden Leon Kerem Açıkalın 143 (-1) vuruşla üçüncü, kadınlarda ise Danimarkalı golfçü Line Toft Hansen toplamda 144 (par) vuruşla ikinci, İngiliz golfçü Charlotte Leathem ve Litvanyalı golfçü Gile Bite Starkute 145 (+1)’er vuruşla üçüncü durumda bulunuyor.

Şampiyonada erkekler şampiyon olan oyuncu gelecek yıl Turkish Airlines Challenge’da Wild Card ile mücadele etme hakkı elde edecek.

17. MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 30 Eylül’de oynanacak final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.