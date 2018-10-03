Golf topuyla kör oldu

ABD’li ve Avrupalı golfçülerin birbirleriyle mücadele ettiği Ryder Kupası’nda korkunç bir olay yaşandı ve izleyici olarak orada bulunan Corine Remande'nin gözüne gelen top, sağ gözünün kör olmasına neden olduğu belirtildi.

03 Ekim 2018, Çarşamba 06:00
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ABD’li ve Avrupalı golfçülerin birbirleriyle mücadele ettiği Ryder Kupası’nda korkunç bir olay yaşandı.

Mısır’dan Fransa’ya bu maçı izlemek için gelen Corine Remande isimli 49 yaşındaki kadına, golf oyuncusu Brooks Koepka’nın vurduğu top geldi. Bir anda kendisini yerde bulan Remande, olay yerinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikeyi atlatan kadına şiddetle gelen topun gözünü patlattığı ve kafatasında da çatlak oluşmasına sebep olduğun bildirildi.

Sağ gözü kör olan kadın, olayla ilgili dava açacağını belirtti. 

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