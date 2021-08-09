Golf Mad Moskow Open Golf Turnuvası yapıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - MOSKOVA'da düzenlenen Golf Mad Moskow Open Golf Turnuvası'nda erkeklerde İgor Malaev, kadınlarda Elena Nesterenko şampiyon oldu.

Belek turizm merkezindeki bir otelin sponsorluğunda Moskova'da düzenlenen ve 3 gün süren turnuvada 60'ın üzerinde iş insanı mücadele etti. Turnuva sonunda erkeklerde İgor Malaev, kadınlarda Elena Nesterenko şampiyon olurken, erkeklerde Vadim Prosov ikinci, Nazar Yusupov ise üçüncü oldu. Kadınlarda Silvia Naishuller ikinciliği, Guzel Halmuradova ise üçüncülüğü elde etti.

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, “Turnuvamız Moskova'da 3 gün sürdü. Dereceye giren golfçülere 1 hafta tatil ve uluslararası uçuş uçak bileti verdik. Golf pazarında İngiltere ve Almanya'dan sonra Rusya'da da pazarımız açıldı. Rus golfçülerimiz sonbahar aylarında Antalya'ya gelip golf oynamak için dört gözle beklediklerini belirtti. Golf turizminde yeni pazarımız Rusya olacak. 21 Ağustos tarihinde Belek'te yeni bir turnuvaya daha imza atacağız" dedi.

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