Türkiye Golf Federasyonu'nda dün seçim heyecanı vardı... 21 yıldır federasyon başkanlığını yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yerine Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü eski başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu başkanlığına seçildi. Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in de katıldığı genel kurul JW Marriott Otel’de yapıldı. Genel kurula tek aday olarak giren Yıldırım Demirören, kullanılan 98 oydan 81 geçerli oyu alarak yeniden başkanlığa seçildi, 3 oy geçersiz, 4 oy da boş sayıldı.

'Ulaşılabilir bir federasyon olacağız'

Yeni Başkan Yıldırım Demirören "Ben ve arkadaşlarım golfü tüm ülkeye yaymak, lisanslı sporcu sayısını artırmak, kadınlarımızı golfe çekmek ve en önemlisi gençlere golfü sevdirmek amacıyla yola çıktık. En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yarışan, madalya kovalayan sporcular yetiştirmek. İddialıyız çünkü biz bu sporun içinden geliyoruz" dedi. İvedilikle çözülmesi gereken sorunların ve değerlendirecekleri fırsatların bulunduğunu belirten Demirören, "Klasis Golf Kulübü meselesi ve devralacağımız mali yük bunların başında geliyor. Kulüpler arasında iletişimi ve dostluğu geliştirmek de bir başka önceliğimiz. Ulaşılabilir bir federasyon olacağımızdan, her sorunun üzerine şeffaf bir biçimde gideceğimizden, ’ben değil biz’ diyeceğimizden kuşkunuz olmasın" ifadelerini kullandı.

"Dünyada sesimizi duyuracağımıza inanıyorum"

TFF Başkanı Nihat Özdemir "İnanıyorum ki Sayın Yıldırım Demirören’in döneminde Türkiye’de golf çok önemli derecede bir ilerleme sağlayacaktır. Bu şekilde golfte de yalnız Türkiye’de değil dünyada da sesimizi duyuracağımıza inanıyorum." ifadelerini Demirören'i kutladı.

'Bu hizmet yarışını sürdüreceklerdir'

21 senedir bu görevi yapmaktan ve uzun bir süre golfseverlere hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: "Golf gibi son derece etik spor ahlakına sahip, olimpik ruhu taşıyan bir camiada bu süre göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bugüne kadar bu görevi omuzlarımızda taşıdıysak camianın bunda payı fazla. Yıldırım Demirören ve arkadaşları bu hizmet yarışını sürdüreceklerdir"



