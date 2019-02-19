Gole doymayan genç yetenekler

Bu sezon Avrupa futbolunun önemli liglerinde, kariyerlerinin başlarında olmasına rağmen üstün performansları ve attıkları gollerle takımlarına büyük katkı sağlayan genç yetenekler, adından sıkça söz ettiriyor.

İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de forma giyen genç oyunculardan bazıları, yeşil sahalardaki kısa kariyerlerine rağmen elde ettikleri başarılarla yıldız statüsüne erişirken, diğerleri ise bu yolda emin adımlarla ilerliyor.

Üstün performansları ve attıkları gollerle taraftarlarını mutlu eden yıldızlar arasında Kylian Mbappe, Nicolas Pepe, Jadon Sancho, Luka Jovic, Sebastien Haller, Leroy Sane, Vinicius Junior, Maximiliano Gomez, Krzysztof Piatek ve Cengiz Ünder öne çıkıyor.

- Mbappe PSG’yi sırtlıyor

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Paris Saint-Germain’in (PSG) en önemli yıldızı konumuna gelen Mbappe, bu sezon Avrupa gol krallığı yarışının da en iddialı isimleri arasında yer alıyor.

Yüksek hızı, estetik çalımları, isabetli pas, orta ve şutları ile komple bir oyuncu görüntüsü sergileyen ve Ligue 1’de 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 4 kez ağları sarstı. Tüm kulvarlarda 14 asiste de imza atan Fransız yıldız, her geçen sezon performansını yükseltmeye devam ediyor.

Alman sitesi Transfermakt’a göre 200 milyon avroyla en değerli futbolcu sıralamasında zirvede yer alan Mbappe, kariyerinin başında olmasına rağmen Monaco ve PSG formalarıyla şampiyonluk ve milli takımda FIFA Dünya Kupası zaferi de yaşadı.

- Nicolas Pepe bu sezon parlıyor

Fransa futbolunda bu sezon, Mbappe’nin yanı sıra Fildişi Sahilli futbolcu Pepe de üstün performansıyla öne çıkıyor.

Sezon başında Angers takımından 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Lille’in renklerine kattığı Nicolas Pepe, sağ kanatta oynamasına rağmen ligde 16 gol ve 10 asistle takımının başarısında önemli rol oynadı.

Takımının ligde ikinci sırada yer almasında üstün performansıyla başrolü oynayan 23 yaşındaki oyuncu için Avrupa’nın büyük kulüplerinin yaz transfer sezonunda Lille’in kapısını çalması bekleniyor.

- Dortmund 18 yaşındaki Sancho’ya güveniyor

Bundesliga’nın genç hücum oyuncuları Borussia Dortmundlu Sancho, Eintracht Frankfurtlu Jovic ve Haller de bu sezonki üstün performanslarıyla parmak ısırtıyor.

Ligin son yıllardaki en başarılı ekibi Bayern Münih’i geride bırakarak liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Borussia Dortmund’un başarısında önemli rol üstlenen 18 yaşındaki Jadon Sancho, kanatlarda görev almasına rağmen bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

2017’de Manchester City’nin altyapısından 9 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Trinidad ve Tobago asıllı İngiliz oyuncu, milli takımının 17 yaş altı kategorisinde turnuvanın oyuncusu seçilerek Avrupa şampiyonluğu da yaşamıştı.

- Eintracht Frankfurt’u genç golcüleri taşıyor

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen Eintracht Frankfurt’un 21 yaşındaki santraforu Alman Luka Jovic, ligde 14 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 5 kez ağları sarstı.

Takımın diğer golcüsü 24 yaşındaki Fransız santrafor Sebastien Haller ise ligde 11 gol ve 8 asist, Avrupa Ligi’nde ise 3 gol ve 3 asistle skora katkı sağladı.

- Guardiola’nın yeni prensi Sane

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City’nin genç yeteneklerinden Leroy Sane ise kendisinden beklenen patlamayı bu sezon gerçekleştirdi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 12 gol ve 14 asiste imza atan 23 yaşındaki Alman kanat oyuncusu, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola’nın en güvendiği isimler listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

- Real Madrid yeni "Ronaldo"sunu buldu

La Liga ekiplerinden Real Madrid’de ise Vinicius Junior mutluluğu yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun bonservisini henüz 16 yaşındayken 35 milyon avro karşılığında Flamengo’dan alan ve 18 yaşını doldurarak reşit olmasının ardından bu sezon kadroya dahil eden İspanya temsilcisi, genç yeteneğin performansından memnuniyet duyuyor.

Özellikle sezonun ikinci yarısında büyük çıkışa geçerek ilk 11’in vazgeçilmez oyuncuları arasına giren Junior, Real Madrid’in eski yıldızı Cristiano Ronaldo’ya benzetilen stiliyle taraftarını mutlu ediyor. Sol kanatta forma giyen Brezilyalı oyuncu, lig ve kupada görev aldığı maçlarda 3 gol ve 9 asistle takımına katkı sağladı.

Ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo’nun 22 yaşındaki Uruguaylı santraforu Maximiliano Gomez ise 9 gol ve 5 asistlik performansıyla ligin dikkati çeken genç yetenekleri arasına adını yazdırdı.

- Piatek gollerine devam ediyor

Serie A’da ise Milan’ın devre arasında Genoa’dan 35 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Krzysztof Piatek ve Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, performanslarıyla öne çıkıyor.

Sezonun ilk yarısında Genoa formasıyla tüm kulvarlarda 21 maçta 19 gole imza atarak adından söz ettiren Polonyalı golcü, Milan’da da üstün performansını sürdürüyor. 23 yaşındaki santrafor, yeni takımında 5 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

- Cengiz, Roma’ya alıştı

Roma’da ilk 11’in vazgeçilmez oyuncuları arasına giren ve performansını sürekli yükselten Cengiz ise bu sezon tüm kulvarlarda 6 gol ve 9 asiste imza attı.

Geçen ay yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından bir süre daha uzak kalacak 21 yaşındaki milli futbolcu, geleceğin en yetenekli kanat oyuncuları arasında gösteriliyor.

AA