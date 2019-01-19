NBA’de geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık yaşayan Golden State Warriors’ın yıldızlarından DeMarcus Cousins tam 358 gün sonra parkelere geri döndü.
Son şampiyonun, LA Clippers’ı 112-94 yendiği maçın ilk sayısını müthiş bir smaçla yapan Cousins böylece herkese ‘Ben hazırım’ mesajını verdi.
Cousins, 15 dakikada 14 sayı, 6 ribaund, 3 asist üretti. Warriors’ın muhteşem 5’lisi; Curry, Thompson, Green, Durant ve Cousins’la tam kadro sahadaydı.
Böylece 2018 All-Star’da yer almış 5 isim ilk 5’te mücadele etmiş oldu. En son 1975-76 sezonunda Boston’da bu durum yaşanmıştı.