Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 141-102 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.
Warriors'ta Klay Thompson 26 sayı, 6 asist ve Kevin Durant 23 sayı, 9 asisle mücadeleyi tamamladı.
Spurs'te ise Patty Mills 16 sayı, 2 ribaund ile oynadı.
NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:
Brooklyn Nets: 135 - Denver Nuggets: 130
Chicago Bulls: 120 - New Orleans Pelicans: 125
Milwaukee Bucks: 148 - Washington Wizards: 129
Dallas Mavericks: 99 - Charlotte Hornets: 93
Utah Jazz: 116 - Phoenix Suns: 88
Sacramento Kings: 101 - Houston Rockets: 127
Golden State Warriors: 141 - San Antonio Spurs: 102
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