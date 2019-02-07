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Golden State evinde San Antonio'yu farklı geçti

Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 141-102 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

07 Şubat 2019, Perşembe 11:38
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Golden State evinde San Antonio'yu farklı geçti

Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 141-102 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Warriors'ta Klay Thompson 26 sayı, 6 asist ve Kevin Durant 23 sayı, 9 asisle mücadeleyi tamamladı.

Spurs'te ise Patty Mills 16 sayı, 2 ribaund ile oynadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Brooklyn Nets: 135 - Denver Nuggets: 130

Chicago Bulls: 120 - New Orleans Pelicans: 125

Milwaukee Bucks: 148 - Washington Wizards: 129

Dallas Mavericks: 99 - Charlotte Hornets: 93

Utah Jazz: 116 - Phoenix Suns: 88

Sacramento Kings: 101 - Houston Rockets: 127

Golden State Warriors: 141 - San Antonio Spurs: 102

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