Golcüler suskun

2018-19 sezonu içerisinde Avrupa’nın 5 büyük liginde forma giyen birçok yıldız santrfor, performansları ile hayal kırıklığı yarattı. En dikkat çeken oyunculardan birisi ise İngiltere Premier Lig’de Manchester United forması giyen Romelu Lukaku oldu. İki sezon önce 85 milyon Euro’ya (518 milyon TL) transfer edilen Belçikalı oyuncu, 29 maçta sadece 9 gol atabildi. Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a gelişinin ardından büyük bir düşüş yaşayan Arjantinli Paulo Dybala, İtalya’da Juventus forması ile 26 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandırdı.

Higuain ve Müller yokları oynadı

Real Madrid, Napoli ve Juventus’ta harikalar yaratıp Milan’ın yolunu tutan Gonzalo Higuain de 9.5 milyon Euro’luk (57 milyon TL) maaşı ile tam bir fiyasko oldu. Devre arası transfer döneminde Chelsea’ye giden Higuain, bu sezon toplamda 23 maçta 8 gol attı. Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’te forma giyen Thomas Müller de 27 karşılaşmada sadece 5 gol kaydetti. Hayal kırıklığı yaratan diğer isimler ise şunlar oldu: Alvaro Morata, Diego Costa ve Edin Dzeko. Bu isimlerin ortak özelliği ise kazandıkları milyonlarca Euro’nun karşılığını sahada verememek oldu.

Mertcan Polat