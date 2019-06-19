Golcüler profesyonel oluyor

Fırtına’da öze dönüş devam ediyor...

Geçen sezon altyapı oyuncularıyla başarıya ulaşan Karadeniz temsilcisi, yeni sezonda da özkaynağından yararlanacak. Bordo- Mavili ekip, U19’da bu sezon 14 kez fileleri sarsan Sertan İrkilmez ile alt yaş kategorilerinde toplamda 88 gol kaydeden 17 yaşındaki Muhammet Akpınar ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

Hücumun her bölgesinde görev yapabilen iki oyuncunun da bu hafta içerisinde resmi olarak profesyonelliğe ilk adımı atması bekleniyor. Öte yandan teknik direktör Ünal Karaman, altyapı hocaları ile görüşerek, A takım potansiyeli olan gençleri de sezon başı kampına davet edecek ve bu isimleri burada yakından takip edecek.

Sertan İrkilmez