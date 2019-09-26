Golcüler iş başında

Oynadığı hücum futboluyla dikkat çeken ve ligin ilk 5 haftasında 10 kez ağları sarsan Gazişehir, en skorer takımlar arasına girdi.

Alanya (12), Fenerbahçe (11) ve Yeni Malatya’nın (11) ardından rakip filelere en çok gol gönderen ekip olan Kırmızı-Siyahlılar’ın bu başarısında forvet oyuncularının payı bir hayli büyük. Antep ekibinin takıma çabuk uyum sağlayan yeni forvetleri Olarenwaju Kayode, Patrick Twumasi ve Muhammet Demir toplamda 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

En iyisi Twumasi

Bu isimlerden en iyisi çıktığı 4 maçta 3 gol atan Twumasi olurken, Kayode de 4 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı. Muhammet Demir ise 2. maçında ilk golünü kaydetti. Gazişehir’in diğer gollerini ise Güray Vural (2), Raman Chibsah ve Oğuz Ceylan kaydetti.

Atalay Özçelikli