Golcüler iş başında

İlk 5 haftada attığı 10 golle ligin en skorer takımlarından birisi olan Gazişehir’in bu başarısında forvet oyuncularının payı bir hayli büyük. Twumasi, Kayode ve Muhammet Demir üçlüsü 6 kez ağları sarsarken, bu isimlere Güray Vural 2 golle eşlik etti.

26 Eylül 2019, Perşembe 06:01
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Golcüler iş başında

Oynadığı hücum futboluyla dikkat çeken ve ligin ilk 5 haftasında 10 kez ağları sarsan Gazişehir, en skorer takımlar arasına girdi.

Alanya (12), Fenerbahçe (11) ve Yeni Malatya’nın (11) ardından rakip filelere en çok gol gönderen ekip olan Kırmızı-Siyahlılar’ın bu başarısında forvet oyuncularının payı bir hayli büyük. Antep ekibinin takıma çabuk uyum sağlayan yeni forvetleri Olarenwaju Kayode, Patrick Twumasi ve Muhammet Demir toplamda 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

En iyisi Twumasi

Bu isimlerden en iyisi çıktığı 4 maçta 3 gol atan Twumasi olurken, Kayode de 4 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı. Muhammet Demir ise 2. maçında ilk golünü kaydetti. Gazişehir’in diğer gollerini ise Güray Vural (2), Raman Chibsah ve Oğuz Ceylan kaydetti.

Atalay Özçelikli

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