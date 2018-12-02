Gölcükspor - Bucaspor: 1-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Gölcükspor sahasında konuk ettiği Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı.

02 Aralık 2018, Pazar 16:26
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Gölcükspor - Bucaspor: 1-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Gölcükspor sahasında konuk ettiği Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: İhsaniye

HAKEMLER: Burak Kaplan (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Önder Çalış (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Kadir (xxx), Erdem (xxx), Selim (xx), Onur (xxx), Furkan (xx), Uğur (xxx) (Dk. 82 Sercan), Rıdvan (xx), Ali (xx), Barış (xx) (Dk. 90 Batuhan Boyoğlu), İsmail (xx) (Dk. 68 Yusuf xx)

BUCASPOR: Yunus Emre (xxx) - Hakkıcan (xx), Doğan (xx), Sabahattin (xxx), Butuhan Uğurdil (xxx), Saruhan (xxx), Özcan (xx), Oğuz (xx) (Dk. 90 Furkan), Cuma (xx) (Dk. 56 Enes xx), Devrim (xx) (Dk. 69 Çağlayan xx), Hasan (xx)

GOLLER: Dk. 75 Uğur (Gölcükspor) - Dk. 67 Saruhan (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Barış (Gölcükspor) - Hakkıcan, Enes, Yunus Emre (Bucaspor)

Erol KAÇMAZ / GÖLCÜK (Kocaeli) (DHA)

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